Bomba mata 30 em atentado contra xiitas no Iraque Uma bomba matou pelo menos 30 peregrinos xiitas neste sábado perto da cidade de Basra, no sul do Iraque, afirmaram autoridades iraquianas. É o último de uma série de atentados ocorridos durante as comemorações xiitas, o que ameaça piorar a tensão sectária no país, semanas após a retirada das tropas dos EUA.