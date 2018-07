Bomba mata criança em escola cristã no quênia

Desde que o Quênia enviou tropas à Somália para combater os guerrilheiros do Al-Shaban, no ano passado, o país sofreu uma série de ataques contra igrejas. Na última sexta-feira, as tropas quenianas na Somália expulsaram a guerrilha da cidade somali de Kismayo.

Julius Macharia Maina, frequentador da igreja anglicana de Nairóbi, levou quatro crianças feridas no ataque deste domingo ao hospital, uma delas com um ferimento na cabeça e outras com escoriações leves. Segundo ele, o ataque foi "muito assustador". As informações são da Associeted Press.