Bomba mata nove soldados no Paquistão Uma bomba atingiu parte do Exército do Paquistão neste domingo e deixou nove soldados mortos em uma região tribal próxima à fronteira com o Afeganistão, afirmaram autoridades. A bomba explodiu em um vilarejo nos arredores da cidade de Miran Shah, disse o Exército, em um comunicado, acrescentando que o ataque matou nove soldados, mas sem especificar o número de feridos.