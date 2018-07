Bomba mata quatro membros de família afegã, diz polícia

O grupo militante não se pronunciou sobre o caso. A missão da Organização das Nações Unidas (ONU) no Afeganistão afirmou no sábado que 368 civis morreram no Afeganistão em maio, o mês mais violento para os civis afegãos desde 2007. Em 2010, 2.777 civis afegãos foram mortos pela guerra no país. Com isso, o ano passado foi o mais violento para esses civis desde o início da guerra, em 2001, segundo a ONU. As informações são da Dow Jones.