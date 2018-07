Bomba mata sete crianças no Afeganistão Uma bomba que tinha como alvo policiais afegãos que reabasteciam seus suprimentos em uma fonte de água fresca, em vez disso matou sete crianças que pastoreavam gado, disseram autoridades nesta quarta-feira. A bomba, que explodiu na terça-feira, foi plantada perto de uma fonte no distrito de Taywara, província de Ghor, no oeste do Afeganistão.