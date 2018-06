Bombardeio deixa 20 mortos em Alepo, no norte da Síria

O Observatório Sírio-Britânico para os Diretos Humanos e o Centro de Mídia de Alepo relataram que o bombardeio ocorreu no bairro de Sukkari nesta segunda-feira.

O exército da Síria vem bombardeando os redutos rebeldes de Alepo com bombas barril, sendo responsável pela morte de ao menos 2 mil pessoas desde janeiro, segundo o Observatório Sírio-Britânico.

Alepo é a maior cidade da Síria e tem sido um importante ponto da insurgência contra o governo de Bashar Assad desde quando combatentes da oposição lançaram uma ofensiva no norte do país, em meados de 2012. Fonte: Associated Press.