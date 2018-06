Bombardeio deixa 'dezenas de mortos' na Síria

O bombardeio ocorre em um momento no qual um enviado de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Liga Árabe encontra-se em Damasco para buscar uma solução negociada para a guerra civil na Síria.

De acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos, o bombardeio foi realizado por forças do governo e provocou a morte de "dezenas de pessoas" em Halfaya neste domingo.

Um vídeo amador divulgado na internet mostra dezenas de pessoas correndo na direção de um imóvel. Segundo o narrador do filme, funcionava no local uma padaria.

Não se sabe por que o local foi atacado. Não foram divulgados números detalhados sobre mortos e feridos no episódio. As informações são da Associated Press.