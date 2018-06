Bombardeio do Exército mata 32 guerrilheiros Tropas colombianas mataram ontem 32 rebeldes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) no Departamento (Estado) de Meta. Foi a segunda operação contra a guerrilha em menos de uma semana. "Isso mostra que nossas Forças Armadas continuam sua ofensiva e não vão parar", disse o presidente Juan Manuel Santos. As operações fazem parte de uma nova estratégia militar para combater as guerrilhas, que consiste na destruição de suas principais unidades armadas e financeiras.