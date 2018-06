Bombardeio do governo sírio mata ao menos 42 civis, diz grupo opositor

BEIRUTE - Pelo menos 42 civis, entre eles mulheres e crianças, foram mortos em ataques aéreos do governo sírio em território controlado pelos rebeldes no noroeste do país, disse nesta segunda-feira, 22, um grupo opositor de monitoramento do conflito.

Os ataques atingiram território em torno das cidades de Saraqeb e Ehsim, na província de Idlib, no domingo, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, grupo com sede na Grã-Bretanha.

Um dos bombardeios ocorreu em uma área no entorno de Saraqeb onde se abrigavam pessoas que tinham fugido de ataques anteriores à cidade, disse o Observatório. Não ficou claro de imediato qual seria o alvo dos militares, mas um ativista na região disse que não havia combatentes rebeldes perto das posições atingidas.

O Observatório, que monitora a violência por meio de uma rede de fontes na Síria, disse que pelo menos 16 crianças e 11 mulheres estavam entre os mortos. Ao menos 17 pessoas de uma família foram mortas, acrescentou.

O ativista em Saraqeb afirmou que as pessoas tinham fugido para áreas agrícolas para escapar do bombardeio, mas no domingo os aviões também atacaram fazendas "lotadas de famílias". "Isso é o que provocou o elevado número de mortes."

Segundo o Observatório, o número de mortos dos ataques deve subir porque muitas pessoas estão em estado grave. / REUTERS