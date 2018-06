Bombardeio mata 80 pessoas em região tribal Aviões da Força Aérea do Paquistão bombardearam ontem esconderijos de terroristas na região tribal do noroeste do país, matando mais de 80 pessoas. De acordo com o Exército, os ataques atingiram alvos na área de Degan, perto da fronteira com o Afeganistão. A maioria dos mortos fazia parte do Movimento Islâmico do Usbequistão, grupo composto por militantes de etnia usbeque, que assumiu a responsabilidade pelo ataque contra o aeroporto de Karachi, no dia 8, que deixou 35 mortos.