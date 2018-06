Bombardeio mata dois soldados da Otan no Afeganistão A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) informou há pouco que um bombardeio matou dois de seus membros que realizavam serviços internacionais no leste do Afeganistão. A Otan não confirmou a nacionalidade dos membros do serviço. Muitas tropas norte-americanas trabalham na parte oriental do país.