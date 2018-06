Bombardeio mata líder da Al-Qaeda no país Um líder da Al-Qaeda no Iêmen que figurava na lista dos mais procurados do FBI morreu ontem em um bombardeio na região de Shabwa. O ataque teria sido perpetrado por um avião não tripulado dos EUA, embora Washington não assuma a autoria desse tipo de operação. Fahd al-Quso era acusado de ser um dos mentores do ataque no Iêmen ao navio de guerra americano USS Cole, em 2000 - um dos principais atentados da Al-Qaeda antes do 11 de Setembro. Outro militante que estava com Quso morreu no bombardeio.