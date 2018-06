Bombardeio mata líder do Taleban Um avião não tripulado americano matou ontem um importante comandante do Taleban, seu vice e outras oito pessoas no noroeste do Paquistão, de acordo com fontes de inteligência e líderes tribais. Maulvi Nazir Wazir, também conhecido como mulá Nazir, foi morto na noite de quarta-feira quando mísseis atingiram sua casa no Waziristão Sul, perto da fronteira afegã. / REUTERS