Bombardeio mata 11 em hospital do MSF no Iêmen

Um bombardeio da coalizão liderada pela Arábia Saudita que combate rebeldes xiitas no Iêmen atingiu um hospital da ONG Médicos Sem Fronteiras e matou 11 pessoas. O ataque ocorreu no noroeste do país, em Abs, na província de Hashah. A ONG informou que está avaliando os danos e as vítimas do ataque.

Os mortos são pacientes que estavam no centro médico e um engenheiro iemenita que trabalhava para o MSF no hospital, situado na cidade de Abs. Um das testemunhas, Mustafa Mohammed, disse que dois terços do hospital ficaram destruídos e que os feridos estão recebendo atendimento de urgência na parte que ficou de pé e está operacional.

Os aviões da coalizão liderada pela Arábia Saudita seguem sobrevoando a região. Até a noite de ontem, existia o temor de que poderia haver novos bombardeios.

Abs fica na província de Hashah, localizada cerca de 130 quilômetros ao noroeste da capital, Sanaa, e a 65 quilômetros da fronteira com a Arábia Saudita. A cidade fica próxima da estrada que liga o porto de Al-Hudeida, no Mar Vermelho, com a passagem fronteiriça de Harad, a principal entre o Iêmen e a Arábia Saudita, e por ela passa também a principal estrada entre Sana e a fronteira.

Essa não é a primeira vez que um centro médico administrado pela MSF é atacado por aviões da coalizão árabe em território iemenita, como denunciou a organização humanitária em várias ocasiões, mas a aliança militar sempre negou este fato.

No dia 10 de janeiro, quatro pessoas morreram depois que um projétil caiu em um hospital da MSF na província de Saada, vizinha a Hashah e principal reduto dos rebeldes houthis - xiitas apoiados pelo Irã que tentam tomar o controle do país.

A coalizão árabe, integrada por países muçulmanos sunitas, realiza uma intervenção no Iêmen contra os rebeldes xiitas desde março de 2015, quando estes expulsaram o presidente Abdo Rabbo Mansour Hadi do país./ EFE