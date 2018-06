Bombardeios atingem cidade dominada por Isil Forças do governo bombardearam ontem a cidade de Mossul, a segunda maior do Iraque. O ataque ocorreu um dia depois da divulgação de imagens de um homem identificado como Abu Bakr al-Baghdadi, líder do Estado Islâmico no Iraque e no Levante (Isil, na sigla em inglês). Pelo menos sete pessoas morreram e 30 ficaram feridas.