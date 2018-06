Bombardeios atingem principal cidade rebelde na Ucrânia

Sons de artilharia rondavam a cidade nas primeiras horas da manhã e duraram até depois do nascer do sol. Um depoimento do conselho de Donetsk informou que quatro edifícios residenciais foram destruídos, mas não havia detalhes sobre vítimas.

A trégua assinada no dia 5 de setembro tem sido violada quase que diariamente. Alguns dos combates mais intensos se concentram na área do aeroporto de Donetsk. Fonte: Associated Press.