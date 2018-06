Bombardeios liderados pela Arábia Saudita matam mais de 40 no Iêmen, dizem houthis

CAIRO - Aviões de uma coalizão liderada pela Arábia Saudita bombardearam províncias iemenitas perto da fronteira com o território saudita durante a noite, matando pelo menos 43 civis, disseram fontes da minoria houthi, enquanto 22 agências de ajuda alertavam que a escassez de combustível poderia interromper seu trabalho.

Os ataques ocorreram após combatentes houthis lançarem bombas e projéteis de morteiro contra uma cidade saudita na fronteira do Iêmen, na terça-feira. Esse foi o primeiro ataque no território do país vizinho desde que a coalizão iniciou uma campanha militar contra eles em 26 de março.

O conflito tem atrapalhado as importações no Iêmen, onde cerca de 20 milhões de pessoas – 80% da população – podem vir a passar fome, de acordo com uma declaração da Organização das Nações Unidas (ONU) e do Fórum Internacional de ONGs no Iêmen.

A escassez de combustível tem prejudicado hospitais e o abastecimento de alimentos nas últimas semanas. O Programa Mundial de Alimentos da ONU informou que a carência de combustíveis no país passou de 40 mil litros por mês para 1 milhão de litros. "Milhões de vidas estão em risco, em especial as crianças, e logo não seremos capazes de responder”, declarou Edward Santiago, diretor da entidade Save the Children, em um comunicado.

A declaração desconsiderou um anúncio feito pela aliança liderada pela Arábia Saudita sobre uma possível trégua em algumas áreas para permitir a entrada de suprimentos humanitários, dizendo que isso não seria suficiente. /REUTERS