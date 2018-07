Bombardeios matam 15 militantes no Paquistão, dizem autoridades

Os ataques aéreos atingiram quatro esconderijos nas remotas regiões de Ghaljo e Dabori, no noroeste da região tribal de Orakzai, afirmaram as autoridades. Os locais eram usados por membros do Taliban paquistanês.

O número de mortos não pode ser independentemente verificado, e os militantes geralmente contestam as informações oficiais.

O Exército do Paquistão tem conduzido operações contra militantes em Orakzai há meses.

Vários grupos militantes estão ativos nas regiões tribais semiautônomas no noroeste do Paquistão, perto da fronteira com o Afeganistão, incluindo o Taliban paquistanês, responsável por muitos ataques a bomba no país nos últimos anos.