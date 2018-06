Bombardeios matam 28 insurgentes do Taleban Vinte e oito militantes do Taleban morreram ontem no Afeganistão em dois bombardeios das forças estrangeiras que atuam no país. Em Herat, 12 militantes morreram em um ataque de drone, segundo uma fonte que pediu anonimato. Em Logar, 16 insurgentes foram mortos por um bombardeio de um avião da Otan, disse um porta-voz do governo provincial.