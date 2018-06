Bombardeios próximos a Bagdá matam nove pessoas

Mais cedo, nesta sexta-feira, a explosão de uma bomba perto de um mercado ao ar livre na cidade de Madain, ao sul de Bagdá, matou quatro pessoas e feriu outras 11.

Autoridades médicas confirmaram as mortes. Todos os funcionários falaram sob condição de anonimato porque não estão autorizados a falar com a imprensa.

O Iraque está envolvido em sua pior crise desde 2011, devido aos ataques do grupo extremista Estado Islâmico, que ocupou um terço do território do país. Fonte: Associated Press.