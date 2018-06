Bombas atingem mesquita no Iraque e deixam 11 mortos

Os ataques na cidade de Canaã, localizada 75 quilômetros ao nordeste da capital, expõem o aumento da violência uma semana antes das eleições na maioria das províncias do país.

A violência no Iraque caiu fortemente desde o ápice de 2006 e 2007, mas ataques fatais continuam comuns uma década depois da invasão norte-americana ao país.

A cidade de Baquba, capital da província, foi alvo de ataques com bombas na semana passada. Nesse incidente, um ataque de suicida atingiu um almoço oferecido por um candidato sunita e deixou 20 mortos.

Minutos depois do ataque de Canaã, uma bomba explodiu perto de uma mesquita xiita no Oeste de Bagdá ferindo oito pessoas, de acordo com autoridades da polícia e de hospitais.

Nenhum grupo reivindicou imediatamente a responsabilidade pelos ataques de hoje. As informações são da Associated Press.