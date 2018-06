Bombas contra igrejas no Paquistão matam 14 e ferem 78

Um grupo paquistanês que deixara o Taliban assumiu a responsabilidade.

Militantes islâmicos no Paquistão têm atacado cristãos e outras minorias religiosas por uma década ou mais.

Muitos cristãos, grupo que representa menos de dois por cento da população de mais de 180 milhões do Paquistão, acusam o governo de fazer pouco para protegê-los, dizendo que políticos são rápidos para oferecer os pêsames após um ataque, mas lentos para melhorar a segurança.

As explosões deste domingo ocorreram com intervalo de minutos entre uma e outra num subúrbio de maioria cristã no leste da cidade. A polícia disse que parecia que os ataques eram contra duas igrejas, uma católica e outra protestante, uma muito perto da outra.

O papa Francisco disse a uma multidão na Praça São Pedro que ele sentia “grande dor” por conta dos ataques a bomba.

"Essas são igrejas cristãs. Os cristãos são perseguidos, sangue dos nossos irmãos é derramado simplesmente porque eles são cristãos”, disse o papa.

(Por Mubasher Bukhari)