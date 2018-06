Bombas e morteiros deixam 13 mortos em Bagdá

Mais tarde, na capital Bagdá, a explosão de uma bomba em uma rua comercial matou mais quatro e feriu 11 no distrito de Shaab. À noite, a explosão de outra bomba em mais uma rua comercial, no distrito de Bayaa, matou mais três pessoas e feriu outras sete. As informações foram passadas pela polícia e confirmadas com médicos. Todos falaram sob a condição de não terem o nome publicado, porque não estão autorizados a conversar com a imprensa.

Os ataques contra civis xiitas têm sido uma tática comum do grupo Estado Islâmico, que os considera hereges. Esse grupo já capturou grandes porções de território no leste e no norte do Iraque, bem como na Síria.

Também neste domingo, o tenente-general Qassim al-Moussawi, porta-voz do Exército, anunciou que as forças de segurança conseguiram quebrar um cerco do Estado Islâmico a cerca de 400 soldados na província de Anbar. Ele não ofereceu mais detalhes. Os soldados estavam encurralados na área de Sijir, próximo à cidade de Fallujah, 65 quilômetros a oeste de Bagdá. Já o Ministério da Defesa afirmou que alguns soldados desapareceram. Fonte: Associated Press.