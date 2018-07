O caso ocorreu no meio da manhã em um bairro xiita na região nordeste de Bagdá.

Nas últimas duas semanas, pelo menos 125 iraquianos foram mortos em explosões e tiroteios que tinham principalmente muçulmanos xiitas e forças do governo como alvo. Foi um dos períodos mais violentos no Iraque desde que os Estados Unidos retiraram seus últimos soldados do país há seis meses. As informações são da Associated Press.