Bombas explodem em igrejas na Nigéria

Em Biu, no nordeste da Nigéria, outra bomba explodiu em uma igreja, matando um funcionário e ferindo outros. Nenhum grupo se responsabilizou pelos ataques. Uma onda de violência sectária está atingindo a Nigéria, provocada por uma seita conhecida como Boko Haram, cuja nome significa "Educação ocidental é sacrilégio", em hausa, uma língua local.

A seita tem sido acusada de matar mais de 560 pessoas apenas neste ano, de acordo com um cálculo da Associated Press. Os alvos da seita incluem igrejas, postos policiais e outros prédios de segurança, frequentemente atacados por carros bomba. As informações são da Associated Press.