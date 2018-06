Bombas explodem no centro da capital da Síria Beirute, 11/08/2012 - Duas bombas foram detonadas no centro de Damasco, sem deixar vítimas ou danos, mas causaram pânico na capital síria. Uma das bombas foi plantada abaixo de uma árvore no distrito de Marjeh e detonada por controle remoto quando um veículo com soldados passava, segundo informação de um oficial à Associated Pres. A explosão ocorreu a cerca de 100 metros do luxuoso hotel Four Seasons. Após a explosão, atiradores abriram fogo provocando pânico entre os civis, disse a agência de notícias estatal SANA. A menos de um quilômetro dali, outra explosão ocorreu, próxima ao Estádio Tishrin. A agência SANA informou que as forças de segurança estão em busca dos responsáveis, referindo-se a eles como "terroristas", como routineiramente o regime do presidente Bashar al-Assad os classifica.