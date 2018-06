Bombas matam 10 pessoas no Iraque

Policiais afirmam que uma das bombas explodiu em uma rua comercial na cidade de

Madain, cerca de 20 quilômetros a sudeste da capital, matando quatro

pessoas e ferindo outras nove.

No subúrbio de Bagdá, uma explosão perto de lojas matou três pessoas e feriu outras 11. Uma bomba atingiu uma patrulha do Exército, matando três soldados e ferindo outros seis, disseram as autoridades.

Os médicos confirmaram os números de vítimas. Fonte: Associated Press