Bombas matam 14 e ferem 341 no Sul da Tailândia Catorze pessoas morreram e 341 ficaram feridas num ataque com carros bomba no sul da Tailândia neste sábado, que atingiu consumidores antes do horário de almoço. Suspeita-se que insurgentes muçulmanos tenham orquestrado a explosão. A primeira carga de explosivos, colocada dentro de uma camionete, foi detonada numa área de restaurantes e lojas na cidade de Yala, centro comercial das províncias rebeldes do Sul do país, afirmou o chefe de polícia local, coronel Kritsada Kaewchandee. Cerca de 20 minutos depois, quando algumas pessoas se aglomeraram no local, um segundo carro bomba explodiu, causando a maioria das mortes. "Foi o pior ataque dos últimos anos", disse o porta-voz regional da agência de segurança coronel Pramote Promin.