Bombas matam 3 em bairro xiita de Bagdá Pelo menos 3 pessoas morreram e 12 ficaram feridas ontem na explosão de duas bombas no bairro de Yakuk, área de maioria xiita no norte de Bagdá, informaram fontes policiais. Os dois artefatos explodiram em sequência numa estação rodoviária. Além dos mortos, o atentado causou muitos danos materiais e levou as forças de segurança a cercarem a área pelo temor de outras ações. O ataque ocorre depois de uma série de atentados cuja autoria foi reivindicada pelo grupo Al-Qaeda ter causado a morte de 42 pessoas em várias partes do país.