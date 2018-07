Bombas matam 7 civis no sudeste do Afeganistão Duas bombas atingiram veículos levando civis no Afeganistão hoje, matando sete pessoas, incluindo crianças, segundo o governo. Uma bomba foi colocada ao lado de uma rodovia na província de Ghazni, no sudeste do país, atingindo um micro-ônibus no início da manhã (horário local), afirmou o Ministério do Interior.