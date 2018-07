Bombas matam pelo menos 21 em bairro xiita de Bagdá Um duplo atentado à bomba num bairro elegante da capital iraquiana nesta terça-feira matou pelo menos 21 pessoas. As sangrentas explosões foram realizadas no mesmo dia em que o governo iraquiano discute questões de segurança com o Irã, fato que demonstra a crescente influência no cotidiano iraquiano.