Bombas matam pelo menos 27 pessoas em Bagdá Uma série de bombas, três delas detonadas em um intervalo de apenas dez minutos, deixaram pelo menos 27 mortos em Bagdá neste sábado, abalando a frágil sensação de segurança que a capital do Iraque mantinha apesar da ofensiva de forças radicais sunitas no norte e no oeste do país.