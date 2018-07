Bombas matam quatro pessoas no Iraque Ataques em Bagdá e no norte do Iraque neste domingo mataram quatro pessoas. Três jovens morreram quando duas bombas explodiram enquanto eles jogavam futebol num bairro da Jihad no sul de Bagdá, segundo autoridades de segurança. Outras 14 pessoas ficaram feridas. Em Qaiyara, 225 km ao norte da capital na província de Nínive, um policial foi morto e outro ferido quando uma bomba explodiu na estrada, de acordo com outro policial. As informações são da Dow Jones.