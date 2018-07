Bombas são parcialmente detonadas em loja nos EUA

Policiais do esquadrão antibombas, policiais e agentes do FBI foram ao local depois que as duas bombas foram encontradas na livraria Borders, que fica dentro do centro de compras Colorado Mills Mall, e tinha sido arrombada. "Os dois pequenos dispositivos estavam funcionando apenas de forma parcial e causaram danos a uma pequena área dentro da livraria", informou o FBI por meio de nota. Ninguém ficou ferido e nenhuma ameaça foi feita à loja ou ao shopping. A polícia, contudo, ainda investiga o incidente e averigua na área onde as explosões ocorreram.

O Borders Group Inc., que até recentemente era segunda maior rede de livraria dos Estados Unidos, pediu concordata em fevereiro, anunciando o fechamento de várias de suas 640 lojas no país. As informações são da Dow Jones.