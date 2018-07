Bombeiros apagam pequeno incêndio no WTC em NY Bombeiros de Nova York atenderam a um chamado no 89º andar do World Trade Center para ajudar os trabalhadores na construção do prédio a apagar um pequeno incêndio em partes de madeira de um deck. O Departamento de Bombeiros de Nova York informou que atendeu ao chamado às 7h15 da manhã deste sábado.