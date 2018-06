Bombeiros contêm incêndio na Califórnia

O incêndio florestal destruiu três casas, danificou outra e forçou centenas de pessoas a deixarem suas casas na Califórnia. O fogo começou na noite de sexta-feira, e expandiu no sábado, quando as autoridades do Condado de Kern insistiram que moradores partissem de 1.000 casas.

As chamas destruíram mais de 10 quilômetros de árvores e se aproximaram do Parque Nacional das Sequoias, bem como ameaçou linhas de energia e instalações de comunicações.

Os bombeiros utilizaram aviões e helicópteros para combater o incêndio, que ganhou força com as rajadas de vento em meio ao clima seco. No total, mais de 1.600 pessoas ajudaram no combate. Fonte: Associated Press.