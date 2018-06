Bombeiros encontram mais um corpo sob os escombros em Amatrice

ROMA - Os bombeiros encontraram nesta quarta-feira, 31, um corpo que estava sob os escombros do Hotel Roma, no município de Amatrice, que ficou completamente destruído, após o terremoto que atingiu a região central da Itália na semana passada. Com esta nova vítima, o número de mortos passou para 293, embora ainda não tenha sido feita pela Defesa Civil a contagem oficial.

As equipes de resgate passaram vários dias escavando na área onde o hotel desabou, que no momento do terremoto de magnitude 6 na escala Richter tinha 32 hóspedes, e onde seis corpos foram localizados.

Com a recuperação deste corpo, terminam as buscas sob os escombros do hotel, mas ainda existem alguns desaparecidos em Amatrice, como o padeiro Giani Ciccone, que estava trabalhando no momento do terremoto e ainda não foi encontrado. A Defesa Civil da Itália não divulgou o número oficial de pessoas que continuam desaparecidas em Amatrice.

Ontem, foi celebrado na cidade um funeral de Estado para 231 vítimas já identificadas. O tremor causou grandes danos em várias cidades da regiões, desalojando um total de 3.554 pessoas, que foram enviadas para abrigos e outras instalações disponibilizadas pela Defesa Civil. / EFE