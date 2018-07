Bombeiros extinguem 2 grandes incêndio em Portugal

De acordo com a defesa civil portuguesa, 800 bombeiros estavam mobilizados para o combate de nove focos de incêndios florestais no norte do país na manhã de hoje. O maior foco em andamento em Portugal no momento encontra-se em Ourem, nas proximidades de Leiria, onde um incêndio florestal iniciado no domingo provocou a morte de um homem de 54 anos. O foco de incêndio foi debelado nas primeiras horas desta terça-feira.

Ontem, 289 focos de incêndios obrigaram a mobilização de 7.300 homens e mais de 2.000 veículos do Corpo de Bombeiros. Os incêndios florestais levaram o governo de Portugal e pedir ajuda à União Europeia (UE) na segunda-feira. As informações são da Associated Press.