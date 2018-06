Bombeiros extinguem fogo de refinaria Bombeiros venezuelanos apagaram completamente ontem o fogo na refinaria Amuay, no norte do país, quatro dias após a forte explosão que matou 41 pessoas e feriu 151. O ministro do Petróleo, Rafael Ramírez, explicou que o trabalho dos bombeiros prosseguirá até que os recipientes com combustíveis estejam completamente resfriados. Ramírez reafirmou que o incidente não afetará a produção da refinaria, uma das maiores do mundo.