Bombeiros londrinos enfrentam incêndio em dia de festa

No final do dia, o vento levava a fumaça para longe do parque. A brigada de incêndio londrina afirmou em comunicado que a construção toda do centro de reciclagem, de um andar e 100 metros por 50, pegou fogo. A coluna de fumaça pôde ser vista ao redor da cidade. "Não víamos incêndio dessa proporção em Londres há muitos anos", disse o oficial Ron Dobson. "É um final dramático de Olimpíada para a brigada de incêndio de Londres."

O comunicado indica que mais de 200 bombeiros de toda a cidade combateram o fogo em Dagenham, uma área industrial nos limites de Londres. "Gostaria de reafirmar às pessoas que nós ainda somos capazes de cobrir incidentes em toda a capital e que a cobertura provida à Olimpíada não foi afetada", disse Dobson. A causa do fogo ainda é desconhecida. Não há informações sobre feridos. As informações são da Associated Press.