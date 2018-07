Bombeiros portugueses protestam com animais Centenas de bombeiros de Portugal fizeram ontem um protesto contra os cortes no orçamento do setor. Reunidos em Lisboa, profissionais de diversas cidades do país levaram dois burros à porta da Assembleia da República, dizendo que serão em breve os carros de combate a incêndios se o governo não parar de retirar dinheiro da corporação.