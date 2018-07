Boneco de Lugo vira atração em shopping no Paraguai

Um boneco do ex-presidente do Paraguai Fernando Lugo, destituído na última sexta-feira, virou atração em um shopping de Ciudad del Este, cidada localizada na fronteira do país com o Brasil.

Partidários e opositores de Lugo aproveitaram para tirar fotos de recordação junto à estátua, que estava vestida com os trajes típicos utilizados pelo ex-líder paraguaio em suas aparições públicas.

Terezinha Elizabete, uma brasileira que vive há 35 anos no Paraguai, disse que o governo do ex-mandatário falhou em vários pontos, mas considerou o processo de impeachment "muito estranho".

"Gostaria que Lugo continuasse (no poder) até terminar os nove meses (de seu mandato)", afirmou ela.