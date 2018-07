Boneco gigante de Lego surge em praia nos EUA Os frequentadores da praia de Siesta Key, no Estado americano da Flórida, tiveram uma surpresa ao encontrarem na areia um boneco gigante de Lego na terça-feira. Ninguém sabe dizer de onde veio a "criatura". As únicas pistas sobre o boneco são as inscrições em seu corpo "No real than you are", no peito, e "Ego Leonard", nas costas.