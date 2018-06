Booker vence primárias dos democratas para Senado O prefeito de Newark Cory Booker venceu as primárias democratas na noite desta terça para uma vaga no Senado dos Estados Unidos pelo estado de Nova Jersey. Com a vitória, ele avança para uma eleição especial em outubro. Booker obteve 56% dos votos, superando Frank Pallone e Rush Holt, que conseguiram 26% e 14% de apoio, respectivamente. A porta-voz da Assembleia Municipal Sheila Oliver ficou com 5% dos votos.