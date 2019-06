Boris Johnson amplia vantagem e corrida para suceder May agora tem cinco candidatos 

LONDRES - O deputado conservador e ex-chanceler Boris Johnson ampliou nesta terça-feira, 18, sua vantagem na corrida para suceder a primeira-ministra britânica, Theresa May, vencendo por ampla margem a segunda rodada de votação. Agora, restam apenas cinco candidatos na disputa.

Boris Johnson obteve 126 votos sobre um total de 313 deputados conservadores. Dominic Raab, que foi brevemente ministro do Brexit, foi eliminado. O ministro das Relações Exteriores Jeremy Hunt somou 46 votos, o ministro de Meio Ambiente Michael Gove, 41, o ministro do Desenvolvimento Internacional Rory Stewart, 37, e o ministro do Interior, Sajid Javid, 33 votos. / AFP