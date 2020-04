Boris Johnson anuncia nascimento do primeiro filho com Carrie Symonds

LONDRES - O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou nesta quarta-feira, 29, o nascimento do seu filho com sua noiva, Carrie Symonds. O anúncio foi feito por um porta-voz de Johnson, que afirmou que o bebê e a mãe gozam de boa saúde.

De acordo com o porta-voz, o bebê nasceu em um hospital de Londres na manhã desta quarta, na mesma semana em que o pai voltou a trabalhar após contrair o novo coronavírus. Na última semana de gravidez, Carrie também relatou sintomas da covid-19.

O anúncio pegou todos de surpresa, pois não se esperava que o nascimento acontecesse tão cedo. Em 29 de fevereiro, Johnson e Carrie revelaram a gravidez e disseram que o bebê devia nascer em "princípios do verão", que no hemisfério norte começa em junho.

Este é o sexto filho de Boris Johnson, de 55 anos, o primeiro com a noiva, de 32 anos. O primeiro-ministro teve quatro filhos com sua segunda esposa, Marina Wheeler, de quem se separou em 2018.

A filha mais velha de Johnson é cinco anos mais jovem que Carrie. Johnson ainda tem uma quinta filha, nascida em 2009, fruto de uma relação fora do casamento. O primeiro-ministro costuma se negar a responder se tem mais filhos.

Carrie e Johnson estão juntos desde 2019, quando o primeiro-ministro assumiu a liderança do Partido Conservador. Symonds, que atualmente é assessora de imagem do partido, é vista como uma figura discreta em Downing Street, sede do governo britânico. Antes de ser nomeada diretora de comunicação do partido, ela trabalhou na campanha de Johnson para prefeito de Londres, em 2012./ AFP