Boris Johnson aumenta vantagem nas primárias do Partido Conservador britânico

LONDRES - Boris Johnson, ex-chanceler britânico e favorito para substituir a premiê Theresa May, aumentou nesta quinta-feira, 20, sua vantagem nas primárias do Partido Conservador, que, em sua quarta rodada de votação, eliminou o ministro do Interior, Sajid Javid.

Johnson obteve os votos de 157 dos 313 deputados, e Javid foi eliminado com 34, anunciou o partido. Na tarde desta quinta, os deputados decidirão quem, entre o chanceler Jeremy Hunt e o ministro do Meio Ambiente, Michael Gove, enfrentará Johnson na votação, em julho, aberta aos 160 mil membros do partido.

"(Estou) encantado de contar com o apoio de mais da metade dos deputados conservadores na quarta votação. Estou incrivelmente agradecido, mas ainda temos muito trabalho para fazer", escreveu Johnson em sua conta no Twitter.

A partir de sábado, Johnson e seu rival iniciarão a campanha na qual apresentaram seus programas de governo para os membros dos tories, a quem caberá a última palavra sobre o futuro novo líder do partido.

O vencedor da disputa deverá levar adiante o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), ainda que não tenha havido uma mudança substancial no cenário: os conservadores continuam sem a maioria necessária do Parlamento britânico para aprovar o plano e Bruxelas insiste que não abrirá novas negociações.

"O britânicos estão cansados"

Previsto inicialmente para 29 de março, o Brexit teve que ser adiado duas vezes, a última delas para 31 de outubro. Ainda que nos últimos dias tenha moderado suas falas, Johnson se declarou determinado a não pedir mais adiamentos da UE. E isso voltou a colocar sobre a mesa a temida opção de um Brexit sem acordo, o que preocupa os empresários britânicos em razão das caóticas consequências para a economia do país.

"A probabilidade de um Brexit sem acordo aumentou", alertou recentemente o Banco da Inglaterra por meio de seu Comitê de Política Monetária. "Como era de se esperar, os dados recentes Reino Unido foram voláteis, em grande parte, devido aos efeitos do Brexit nos mercados financeiros e nas empresas", completou.

Em declarações à rádio pública BBC, o premiê holandês, Mark Rutte, disse que um Brexit abrupto transformaria o Reino Unido em um "país diferente". "Será um país diminuído, é inevitável", disse .

O ministro britânico de Finanças, Philip Hammond, garante que não consegue imaginar nenhum governo conservador "buscando ativamente um Brexit sem acordo".

No único dos dois debates na televisão em que participou, Johnson disse na terça-feira: "Os ingleses estão fartos disso", ao referir-se às discussões do Brexit. No entanto, ele se recusou a "garantir" que o país deixará o bloco em 31 de outubro "com ou sem acordo", como havia dito anteriormente.

Diante do favorito, Hunt se esforça para se transformar em uma "alternativa séria", enfatizando seu sucesso nos negócios, o que o tornou um bilionário, e sua longa carreira política. Durante o debate, ele e Gove afirmaram que um novo adiamento pode ser necessário para obter o apoio do Parlamento. / AFP, AP e REUTERS