Boris Johnson deixa a UTI, diz jornal

LONDRES - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, saiu da Unidade Intensiva de Tratamento (UTI), segundo informou o jornal britânico The Guardian. Infectado pelo coronavírus, o premiê foi internado no domingo no Hospital Ssint Thomas e, no dia seguinte, levado para a UTI depois que seu quadro se agravou.

Johnson, de 55 anos, "foi transferido esta tarde dos cuidados intensivos à sala geral, onde estará sob estreita vigilância na fase inicial de sua recuperação", afirmou um porta-voz de do Número 10 Downing Street. "Ele está extremamente de bom humor", disse o porta-voz.

De acordo com o Daily Telegraph, o premiê está sendo tratado por um dos principais especialistas do Reino Unido em questões pulmonares. Durante sua internação, o líder conservador foi substituído pelo ministro das Relações Exteriores, Domic Raab, que na terça-feira manifestou sua confiança de que Johnson se recuperará rapidamente.. / COM AFP