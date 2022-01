Boris Johnson é acusado de dar festa em seu quintal durante lockdown no Reino Unido

Mark Landler and Stephen Castle, The New York Times, O Estado de S.Paulo

LONDRES - O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, se envolveu em um novo escândalo nesta terça-feira, 11, após a mídia britânica divulgar a realização de uma festa em sua residência oficial em Downing Street em maio de 2020, quando o país passava por um bloqueio anti-coronavírus.

Veículos locais relataram que cerca de 100 funcionários foram convidados para uma festa estilo “traga sua própria bebida” no quintal da residência de Johnson, em um momento em que o governo estava instruindo as pessoas a não socializarem com mais de uma pessoa fora de suas famílias, para conter a propagação do coronavírus.

Johnson não negou que ele e sua esposa, Carrie, participaram da reunião, que atraiu cerca de 30 convidados. Se for verdade, isso desmentiria sua declaração no Parlamento no ano passado de que lhe disseram que não havia partidos de Downing Street que violavam as regras de distanciamento social. A Polícia Metropolitana indicou que pode investigar o caso.

O novo escândalo encerra as esperanças de Johnson de deixar para trás um período turbulento de reveses políticos ligados e questões éticas.

Em dezembro, quase 100 parlamentares de seu Partido Conservador se rebelaram contra as novas restrições da covid, alimentando especulações de que sua liderança estava em perigo. Mas essa crise diminuiu um pouco no Natal, e na semana passada muitos parlamentares conservadores elogiaram Johnson por resistir aos pedidos de restrições mais rígidas.

Analistas concluíram que ele ganhou espaço para respirar até as eleições locais em maio, o que será um grande teste de sua popularidade. Pesquisas de opinião indicam que o fluxo de divulgações sobre as festas de Downing Street durante o bloqueio drenou o apoio ao Partido Conservador e a Johnson em particular.

“Dificilmente alguém acredita no que Boris Johnson tem a dizer sobre o assunto”, escreveu Chris Curtis, chefe de pesquisas políticas da Opinium Research, no Twitter. “Na verdade, mais pessoas pensam que os pousos na lua foram falsos do que pensam que o primeiro-ministro está dizendo a verdade.” /The New York Times