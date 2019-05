Boris Johnson é convocado à Justiça por alegação de ter mentido sobre Brexit

LONDRES - Um tribunal do Reino Unido ordenou que o ex-chanceler Boris Johnson, candidato favorito para substituir Theresa May no cargo de primeiro-ministro, compareça à Justiça para responder a uma intimação por alegações de que ele teria mentido deliberadamente à população durante campanha do plebiscito de 2016 sobre o Brexit.

Johnson é acusado pelo empresário Marcus Ball de ter mentido sobre o custo para o Reino Unido de integrar a União Europeia antes do plebiscito cuja campanha teve um papel decisivo.

"Considerando todos os fatores relevantes, estou convencida que este seja um caso apropriado para emitir a intimação" por ele ter cometido três violações de má conduta em um cargo público, disse a juíza Margot Coleman em uma decisão por escrito na Corte de Magistrados de Westminster.

"Isso significa que o suposto réu será requisitado a comparecer a este tribunal para uma audiência preliminar, e o caso será enviado depois ao Tribunal da Coroa para julgamento", indicou Margot em nota.

O porta-voz de Johnson ainda não comentou o caso. / Reuters e AFP